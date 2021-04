PSG : Des Ultras font dans la provocation anti-Allemands

Dans : PSG.

Après l'épisode Shakira, une nouvelle banderole de certains supporters du PSG fait polémique, à quelques jours du choc contre le Bayern Munich.

Décidément, les supporters du PSG ont pris l'habitude de se faire remarquer avant les rencontres de Ligue des Champions de leur équipe préférée. Avant le match contre le FC Barcelone, une banderole insultante à l'encontre de Shakira, compagne de Gérard Piqué, avait choqué l'Espagne et poussé le club à présenter ses excuses. Cette fois, c'est le collectif Paname-ReBirth qui s'est illustré d'une manière radicale. Le groupe de supporters, habitué en temps normal de la Tribune Boulogne, a adressé un message de soutien aux joueurs via une banderole où était écrit « Paris est magique, écrasez Munich! » Rien de dramatique jusque là, mais au-delà du texte, c'est l'endroit où a été déployée cette banderole qui fait polémique.

Une référence historique qui passe mal

En effet, la photo a été prise devant le Mont Valérien et son Mémorial, haut lieu de la mémoire nationale qui rend hommage aux combattants, résistants et déportés de la Seconde Guerre Mondiale. Entre 1941 et 1944, plus d'un millier d'otages et de résistants furent exécutés sur cette colline culminant à 161 mètres. Avant d'affronter un club allemand, ce clin d'oeil historique fait polémique. À tel point que le collectif a pris la parole pour se justifier. « Nous avons utilisé ce symbole de la résistance parce que, dans un premier temps, nous en sommes fiers. Il représente beaucoup à nos yeux et essayer de retourner ça pour nous descendre est bien triste. Mais cela ne nous étonne pas. Accompagnés de notre message, nous invitons nos joueurs à résister contre le Bayern. (…) Sachez une chose, nous l'assumons pleinement » a écrit le groupe dans un communiqué, qui avait dans un premier temps supprimé la photo avant de la re-publier dans la soirée de dimanche. Le PSG, qui avait dénoncé la banderole insultante contre Shakira, n'a pour le moment pas commenté cette histoire.