PSG : Des tensions entre Mbappé et Tuchel, le Real réclame la suite

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Auteur d’une entrée remarquée à Bruges (0-5) en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a encore impressionné le Real Madrid.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, triple buteur en plus de sa passe décisive, a fait l’objet de messages envoyés entre les dirigeants madrilènes mardi soir, raconte le quotidien As. Du coup, le journal consacre sa Une du jour au Français, véritable « obsession » à la Maison Blanche ! Ce n’est un secret pour personne, les Merengue ont fait de Mbappé leur priorité absolue pour le prochain mercato estival.

Le président Florentino Pérez croit l’ancien Monégasque capable de devenir la future star du Real Madrid. Mais nos confrères restent lucides et précisent que l’opération sera complexe. Le Paris Saint-Germain n’est pas vendeur et le transfert pourrait bien atteindre la barre des 300 millions d’euros. Pas de quoi effrayer le pensionnaire de Liga qui a justement dépensé ce montant cet été, et qui compte sur les bonnes relations entre les présidents Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi.

L'aide de Mbappé

Autre motif d’espoir pour le Real Madrid, les sorties médiatiques de Mbappé qui mettent la pression sur l’entraîneur Thomas Tuchel. Après sa demande de responsabilités la saison dernière, l’international tricolore a récidivé cette semaine après avoir débuté la rencontre sur le banc des remplaçants. Pour la direction espagnole, l’aide de Mbappé, notamment par ses déclarations, sera un atout quasi indispensable pour faire craquer Paris…