PSG : Des problèmes pour Neymar à son retour à Paris ?

Dans : PSG.

Parti pour le Brésil dans un avion privé cette semaine et en toute discrétion, Neymar préfère suivre l’évolution de la situation dans le monde depuis son pays natal.

Tout comme Thiago Silva, le numéro 10 du PSG a émis le souhait de rentrer chez lui sachant la longue pause qui l’attendait en France. Le Paris SG, qui ne lui a pas interdit, mais ne lui a pas non plus conseillé de le faire, a laissé son joueur prendre un avion privé pour rejoindre une destination tenue secrète, histoire d’éviter le surplus de commentaires et de polémiques. Toutefois, comme l’explique Le Parisien ce jeudi, cela pourrait poser problème quand l’idée d’un retour sera lancée. En effet, contrairement à son capitaine Thiago Silva, Neymar ne possède pas de passeport européen. Le défenseur central peut rentrer à nouveau dans l’espace Schengen grâce à son passeport français nouvellement acquis. Pour les autres, les frontières sont fermées.

En tant que résident longue durée à Paris, Neymar n’aurait en temps normal pas de souci pour passer à travers les mailles du filet administratif. Mais le problème qui pourrait se poser est le suivant. Si jamais l’Europe devait sortir prochainement de l’épidémie, et reprendre une activité proche de la normale, il serait alors temps pour le PSG de rappeler ses joueurs. Mais le Brésil, pour le moment peu touché, pourrait ne pas être dans la liste des pays autorisés à envoyer ses ressortissants si jamais l’épidémie devait se développer là-bas. Et dans ces conditions, pour le moment très hypothétiques, le retour de Neymar serait alors remis en cause, ou au moins sujet à une période de quarantaine pour s’assurer que le numéro 10 du PSG est sain.