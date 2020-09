PSG : Des points en moins pour Paris, l'idée choquante

Dans : PSG.

Après Strasbourg, Marseille ou bien d'autres clubs de Ligue 1, c’est à Paris que le Covid-19 a touché l’effectif, et pas uniquement ceux qui sont partis en vacances à Ibiza puisque Kylian Mbappé est également positif.

Résultat, le PSG se prépare à débuter sa saison contre Lens ce jeudi avec une équipe très diminuée, s’il y a suffisamment de joueurs disponibles. Il faut croire que voir le champion de France être impacté par le virus fait le bonheur de France Football, dont l’éditorialiste en a profité ce mardi pour comparer les joueurs parisiens aux « Bronzés » et pour suggérer que le Paris SG attende encore un peu avant de débuter sa saison, sans pouvoir rattraper les points des matchs en retard…

« On pense, par exemple, à ces joueurs du PSG qui n’ont pu s’empêcher de tourner un remake des Bronzés, à Ibiza. Jean- Claude Dusse, Popeye, Bobo, Marius, ils étaient tous là ! Avec quelques tatouages en plus. Et Edinson Cavani, en guest-star. Pour un club qui court après la reconnaissance internationale, ça fait tache. Et, forcément, se gondoler tous ceux qui peinent à toujours prendre au sérieux sur la durée cet impayable PSG », balance ainsi Pascal Ferré, qui va même plus loin, en mettant dans son édito une suggestion qui a parcouru les couloirs de sa rédaction, à savoir « les contours d’une solution à l’entame guignolesque de la L1 : pourquoi ne pas proposer au PSG, empêtré dans ses cas de « Covid festifs », de ne démarrer sa saison qu’à partir de la 5e journée, sans disputer ses matches en retard ? Ça permettrait de redonner un peu de suspense et de peps à une compétition démarrée dans un anonymat et une cacophonie navrants », glisse ainsi l’éditorialiste, persuadé que la Ligue 1 serait relancée si les concurrents du PSG avaient l’occasion de glaner 15 points de plus en ce début de saison. Forcément…