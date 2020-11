PSG : Des nouvelles de l’infirmerie, ce n’est pas joyeux

Dans : PSG.

Samedi soir, le PSG s’est facilement imposé face à Rennes au Parc des Princes. Mais à l’issue du match, Thomas Tuchel n’était pas totalement heureux.

Et pour cause, l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain regrettait les nouvelles blessures au sein de son effectif. Face aux Bretons, quatre joueurs ont cédé leur place en raison de pépins physiques : Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Alessandro Florenzi et Moise Kean. Au lendemain du succès parisien face au troisième de Ligue 1, les premières nouvelles tombent. Et elles ne sont pas très joyeuses, notamment pour Idrissa Gueye et Thilo Kehrer, comme le fait savoir le journaliste de Téléfoot, Saber Desfarge.

« Thilo Kehrer victime d’une pubalgie, retour pour l’heure difficile à déterminer. Idrissa Gueye souffre d’une lésion aux ischio-jambiers, absence estimée à environ 3 semaines. A. Florenzi est sorti « épuisé » hier. Pas de signe de blessure ce matin » a publié le journaliste de Téléfoot, qui n’a en revanche pas apporté la moindre nouvelle de Moise Kean. De toute évidence, les supporters parisiens croiseront les doigts pour que l’international italien du PSG ne soit pas durement touché. Car ces dernières semaines, l’attaquant prêté par Everton est sérieusement monté en puissance. Au point de s’imposer au fil des matchs comme un sérieux concurrent à Mauro Icardi. Lorsque l’international argentin reviendra de blessure, il y a aura véritablement match entre les deux hommes. A condition que Moise Kean ne soit pas durement touché. Plus que jamais, la trêve internationale tombe à pic pour le PSG, bien que certains joueurs blessés tels que Kylian Mbappé ou Neymar aient été convoqués par leurs sélections.