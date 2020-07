PSG : Des centaines de supporters à Lisbonne, la mauvaise idée

Dans : PSG.

Dans un format inédit en raison de la crise sanitaire et de la saison de football mise sur pause pendant des semaines, la Ligue des Champions connaitra son épilogue à la mi-août avec des matchs dans les deux stades de Lisbonne.

Une organisation à l’arrache et qui pose encore question, sachant que la capitale portugaise, jusque-là plutôt épargnée, est assez touchée en ce moment et a même reconfiné certains de ses quartiers et villes voisines. La cité d’Amadora n’est par exemple qu’à quatre kilomètres du stade de la Luz, et est en ce moment entièrement confinée… Une situation sanitaire loin d’être optimale donc, même si pour les joueurs et les délégations, les précautions maximales vont être prises. Mais ce vendredi, L’Equipe se penche sur le cas des supporters parisiens, qui ne seront bien évidemment pas autorisés à aller dans le stade, mais comptent tout de même aller au Portugal pour « sentir l’atmosphère » de cette phase finale qui pourrait pourquoi pas offrir le sacre à leur équipe.

Le quotidien sportif a ainsi interrogé des membres du Collectif Ultras Paris et du fameux groupe Les 300, et les retours semblent clairs : de nombreux supporters ont bien l’intention d’aller à Lisbonne, et ils seront plusieurs centaines à vouloir faire le déplacement. Le CUP n’a pas encore donné son avis définitif, mais aucun voyage ne devrait être organisé officiellement, ce qui n’empêchera bien évidemment pas les initiatives personnelles, les vols entre Paris et Lisbonne étant de nouveau de mise. Pas vraiment l’idée du siècle, surtout que d’autres supporters venus de Madrid, Manchester, Bergame ou autre pourraient avoir la même idée. Même si ce n’est en théorie pas interdit, il ne faudrait pas non plus que cela se transforme en rendez-vous international et en grand brassage à l’heure où les gestes barrières ont de plus en plus de mal à être respectés.