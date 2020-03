PSG : Départ confirmé pour ce remplaçant anonyme de Paris ?

Dans : PSG.

L’été dernier, le PSG s’offrait Marcin Bulka pour occuper le rôle de troisième gardien. Le Polonais avait été laissé libre par Chelsea…

Ambitieux, l’ancien gardien des Blues n’est finalement pas parvenu à chiper la place de Sergio Rico, le gardien n°2 du Paris Saint-Germain derrière Keylor Navas. Utilisé à seulement une reprise cette saison par Thomas Tuchel, Marcin Bulka, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, ne devrait pas faire de vieux os à Paris. D’autant que, selon les informations obtenues par El Desmarque en Espagne, le profil de Marcin Bulka plaît particulièrement au Bétis Séville. En effet, le club andalou n’est pas satisfait par le rendement de son gardien Joel Robles tandis que l’actuel n°2 Dani Martin est sur le départ.

Une très belle opportunité de gratter une place de n°1 au sein d’un club solidement installé en D1 espagnole se présente donc pour l’actuel gardien du Paris Saint-Germain. Estimé à 1 ME par le site spécialisé Transfermarkt, Marcin Bulka fera assurément le forcing pour rejoindre l’Espagne si cette information venait à se confirmer. De son côté, le Paris Saint-Germain devra gérer au mieux sa hiérarchie des gardiens lors du prochain mercato car pour rappel, Sergio Rico n’est que prêté en provenance du FC Séville et Alphonse Areola, prêté sans option d’achat au Real Madrid, effectuera son grand retour au sein de son club formateur cet été. Autant dire que pour le PSG, la gestion des gardiens, qui a souvent été un problème les années précédentes, sera très importante lors du prochain mercato d’été et cela pourrait bien commencer par le départ de Marcin Bulka…