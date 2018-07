PSG : Denis Balbir craque, le mercato du PSG est nase

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Il n'y a pas que les joueurs de Leipzig n'aiment pas, il y a aussi le mercato du Paris Saint-Germain. S'exprimant sur ButFootballClub, le journaliste estime que depuis le départ de Leonardo, le PSG se déchire à chaque mercato, estimant que c'était déjà le cas en 2018. Pour Denis Balbir, il est évident que le Paris SG ne se donne pas les moyens de progresser en Ligue des champions.

« Concernant les renforts, on parle beaucoup de Leonardo Bonucci et de Jérôme Boateng. Ce sont des noms mais des joueurs qui sont davantage sur la pente descendante. Personnellement, ce genre de recrutement m’inquiète. On a l’impression que cette équipe ne sait plus vraiment recruter depuis le départ de Leonardo. Avec les moyens du club, je ne comprends pas que ce club ne parvienne pas à trouver d’autres solutions. Toutes proportions gardées, même le FC Metz parvient à réussir des coups. Le PSG fait ses paris sur des joueurs qui ont certes un vécu au niveau européen mais qui traînent davantage leur riche carrière qu’ils n’ont envie de remplir leur carte de visite. On verra bien au 31 août. Pour l’instant, au niveau du mercato parisien, rien ne bouge. Oui, Neymar est encore là. C’est déjà extraordinaire pour la Ligue 1. Il collera des triplés à Amiens et des doublés contre Saint-Etienne et c’est super pour le spectacle. Mais, au jour d’aujourd’hui, le PSG ne se donne pas les moyens de passer un cap en Ligue des Champions », estime le journaliste de M6. Mais avec Kylian Mbappé, Edinson Cavanie et Neymar, le Paris Saint-Germain a quand même de beaux atouts non ?