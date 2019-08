PSG : Dembélé résiste à une incroyable pression, Neymar va péter un cable

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Joueur atypique capable d’éclairs de génie comme de passer à travers d’un match ou de manquer des occasions énormes, Ousmane Dembélé est souvent considéré comme le facteur X d’une rencontre. Il a clairement ce rôle aujourd’hui dans le transfert de Neymar du PSG au FC Barcelone. Les deux clubs sont proches d’un accord sur l’ensemble de la transaction, et celle-ci continue de comprendre le départ du champion du monde français vers Paris. Mais, comme l’a fait savoir vertement son agent ces derniers jours, l’ancien rennais n’a aucune intention de lâcher le FC Barcelone, et compte bien s’imposer en Catalogne.

De ce fait, il bloque totalement cet énorme transfert, et tous les regards se tournent vers lui. Une fois encore, la presse italienne a annoncé tard jeudi soir que tout était ficelé entre les deux clubs, mais que tout le monde était suspendu à l’accord de Dembélé. Ce dernier, ainsi que son entourage, a reçu un nombre incroyable de coups de fil, venant même de personnes très importantes, pour l’inciter à accepter de rejoindre le PSG révèle L'Equipe. Un coup de pression XXL que le natif d’Evreux ressent clairement, sans pour autant changer d’opinion d’un pouce, ce qui ferait même enrager Neymar qui ne comprend pas cet entêtement. Conscient d’être la clé d’un énorme transfert, Dembélé tient ferme tant qu’il peut. Et cela doit encore durer 90 heures…