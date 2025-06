PSG ‍: Dembélé Ballon d'Or, Rothen scandalisé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Vainqueur de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé fait figure de favori pour le prochain ballon d'or grâce également à des stats XXL. Cependant, certains joueurs de l'Equipe de France le mettent en concurrence avec Kylian Mbappé. Un discours absurde pour Jérôme Rothen.

Ballon d'or en 2022, Karim Benzema pourrait déjà avoir un successeur français trois ans après. Auteur d'une saison stratosphérique sur le plan individuel (33 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues), Ousmane Dembélé était le leader d'un PSG roi d'Europe. Avec le succès des Parisiens en Ligue des champions, l'ancien rennais est un candidat crédible au Ballon d'Or 2025. Son plus sérieux concurrent est sans doute le prodige espagnol Lamine Yamal. Néanmoins, les joueurs de l'Equipe de France ont une analyse un peu différente et incluent Kylian Mbappé dans l'équation.

Mbappé effraie les jeunes bleus, Rothen est énervé

C'est le cas de Rayan Cherki notamment. Le néo-international estime que Mbappé a autant de chances de glaner le trophée individuel qu'Ousmane Dembélé. « Les deux meilleurs joueurs du monde sont français. Donc c’est compliqué de les départager », a t-il lâché lundi. Un raisonnement absurde pour Jérôme Rothen. Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, le consultant a écarté le capitaine des Bleus de la lutte pour le titre. Furieux, il juge que Dembélé mérite un soutien plus appuyé des autres français.

💥 Rothen est agacé sur la communication politique de certains Bleus qui ne se mouillent pas pour défendre Dembélé au Ballon d'or :



"Ce sont des jeunes, d'un coté je comprends, mais c'est trop facile de citer le capitaine Mbappé dans les noms. Le manque de sincérité m'énerve." pic.twitter.com/8OOskqqpEu — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 3, 2025

« Moi, ça m’énerve ce genre de phrases politiques. On sait très bien pourquoi Koné et Cherki tiennent ce discours-là. Ils sont jeunes, je veux bien qu’ils ne veulent pas se mettre à dos le capitaine de l’Équipe de France et que c’est très facile de citer Kylian Mbappé parmi les ballons d’or. En plus, Cherki est très proche de l’entourage Mbappé. Mbappé ne mérite pas d’être en course pour le ballon d’or. Il n’est pas dans la même cour que Yamal et Dembélé cette année. Si t’as envie de répondre à cette question là, tu peux dire « Cette année, Ousmane Dembélé est énorme et en effet je suis Français je préfère que ce soit un joueur français qui gagne le ballon d’or ». […] Le manque de sincérité ça m’énerve, les réponses politiques ça m’énerve », a analysé Rothen.

La France ne serait pas très inspirée de mettre deux de ses joueurs en concurrence pour le ballon d'or. Cela créera une dispersion des voix chez les votants du monde entier dont le grand bénéficiaire sera le Barcelonais Lamine Yamal bien entendu.