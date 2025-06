Mbappé et Dembélé mettent déjà Cherki dans l'embarras

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Jeudi soir, l'équipe de France affronte l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. L'occasion pour Rayan Cherki de certainement faire ses débuts avec les Tricolores.

L'équipe de France jouera une place en finale de la Ligue des Nations ce jeudi soir face à l'Espagne. La Roja sera un adversaire coriace, elle qui est championne d'Europe en titre et qui veut tout faire pour mettre Lamine Yamal sur le devant de la scène. Le prodige du Barça lutte toujours pour le Ballon d'Or et pourrait faire un grand pas en cas de victoire finale en LdN. Deux joueurs de l'équipe de France pourraient aussi prétendre à rafler le Ballon d'Or : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Deux coéquipiers de Rayan Cherki, qui vient à peine de découvrir les Bleus. D'ailleurs, pour le joueur de l'OL, impossible faire un choix entre le Madrilène et le Parisien.

Cherki ne veut pas encore se mouiller

Lors de sa conférence de presse ce lundi, Rayan Cherki a en effet indiqué concernant la lutte pour le Ballon d'Or : « La saison n’est pas finie. Il reste encore deux matchs très importants, une Coupe du monde des clubs toute aussi importante. Maintenant, on sait que les deux meilleurs joueurs du monde sont français. Donc c’est compliqué de les départager. On s’est écrit, mais sur la sélection et c’est assez logique. Maintenant, je suis là pour les servir. Comme je l’ai dit, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde et je suis là pour les rendre encore meilleurs et les mettre dans les meilleures dispositions pour qu’ils prennent du plaisir sur le terrain et même en-dehors ». A noter que Rayan Cherki s'est également exprimé sur Lamine Yamal, pour lequel il a énormément d'estime, même si Cherki veut d'abord que les Bleus se concentrent sur eux-mêmes.