PSG : Dele Alli veut un transfert à Paris, et vite

Dans : PSG.

Très calme en ce début de mercato hivernal, le PSG pourrait accélérer la cadence dans les prochains jours. Dele Alli figure notamment dans le viseur du club de la capitale.

Déjà courtisé par le Paris Saint-Germain cet été, l’international anglais est devenu la priorité du champion de France en titre depuis la signature de Mauricio Pochettino au début du mois de janvier. Et pour cause, le technicien argentin connaît parfaitement Dele Alli, lequel était l’un de ses joueurs cadres à Tottenham durant plus de trois ans. Joueur clé chez les Spurs sous l’ère Pochettino avec plus de 50 buts et 50 passes décisives, Dele Alli ne jouit plus du tout du même statut avec José Mourinho. Raison pour laquelle il a d’ores et déjà donné son accord au Paris SG dans l’optique du mercato hivernal selon le journaliste de Téléfoot, Simone Rovera.

« La priorité de Pochettino, c’est Dele Alli. L’information qu’on peut vous donner, c’est que Dele Alli veut venir à Paris. Il serait très content de retrouver son ancien entraîneur. Il est en manque de temps de jeu à Tottenham. La relation avec José Mourinho n’est pas extraordinaire. L’opportunité pourrait arriver dans ce mercato » a livré le journaliste dans l’émission Culture Foot. Reste maintenant à voir si le PSG et Tottenham parviendront à trouver un accord. Cet été, c’est principalement sur la base d’un prêt avec option d’achat que les négociations ont avancé. Il semblerait toutefois que Daniel Levy soit davantage favorable à un transfert sec, dont le prix pourrait osciller entre 30 et 40 ME. Une somme importante pour le Paris Saint-Germain, qui essaie en parallèle de se débarrasser de certains indésirables. Julian Draxler est le joueur le plus activement poussé vers la sortie, à six mois de la fin de son contrat…