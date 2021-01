PSG : Dele Alli, c’est 35 ME cash ou rien au mercato ?

Dans : PSG.

Relativement calme depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain pourrait accélérer d’ici la fin du mois de janvier.

Le champion de France en titre espère notamment un dégraissage lui permettant de récupérer environ 40 ME sur le marché des transferts. De toute évidence, il apparaît très délicat pour Leonardo de parvenir à atteindre cet objectif, les clubs européens n’ayant clairement pas les moyens de dépenser de grosses sommes en ce mois de janvier en raison de la crise économique. Plus ou moins placés sur la liste des transferts, Thilo Kehrer, Julian Draxler ou encore Leandro Paredes et Idrissa Gueye devraient donc terminer la saison à Paris. Mais si l’un d’entre eux venait miraculeusement à trouver un point de chute, alors le PSG pourrait accélérer sur le dossier Dele Alli, totalement inutilisé par José Mourinho depuis le début de la saison à Tottenham.

Depuis cet été, le Paris Saint-Germain tâte le terrain auprès des Spurs afin de connaître la disponibilité de l’international anglais. Le joueur de 24 ans est plutôt emballé à l’idée de changer d’air et de retrouver son ancien entraîneur Mauricio Pochettino. Il faudra toutefois mettre le prix pour boucler une telle opération car selon les informations obtenues par Don Balon, un prêt avec option d’achat, la formule envisagée par le Paris SG, n’intéresse absolument pas Tottenham. Le sulfureux et autoritaire président londonien Daniel Levy réclame du cash pour vendre Dele Alli et selon le média espagnol, c’est une somme avoisinant les 35 ME que Tottenham veut récupérer dans le transfert de l’international britannique. Une somme XXL que le Paris Saint-Germain ne sera en mesure de lâcher que si l’un de ses indésirables venaient à trouver une porte de sortie. Naturellement, tous les regards se tournent vers Julian Draxler, en fin de contrat dans six mois et courtisé par Arsenal ou encore Leeds. Reste maintenant à voir si le situation se décantera d’ici le 31 janvier…