PSG : Dele Alli à Paris, Daniel Riolo tire le signal d'alarme

A la recherche d’un renfort au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain creuse actuellement la piste menant à Dele Alli, en manque de temps de jeu à Tottenham.

Ecarté par José Mourinho à l’occasion du large succès des Spurs face à Southampton ce week-end, le milieu de terrain anglais de 24 ans figure dans les petits papiers de Leonardo pour le mercato du PSG. Il faut dire que le potentiel de cet international britannique a de quoi plaire, tout autant que sa polyvalence très intéressante. Ainsi, un prêt avec option d’achat est à l’étude, selon les informations divulguées en ce début de semaine par le Guardian. Une… très mauvaise nouvelle pour le PSG, selon Daniel Riolo.

Sur l’antenne de RMC, le journaliste a pointé du doigt le manque de sérieux de l’Anglais, lequel pourrait faire le bonheur des boites de nuit de la capitale française selon lui. « Mais pourquoi Dele Alli ? Et puis s’ils lui refilent direct les adresses des boites, on est mal barré » a lancé Daniel Riolo, lequel balance régulièrement au sujet des sorties nocturnes des joueurs du Paris Saint-Germain, et notamment de Marco Verratti. D’un point de vue disciplinaire, Daniel Riolo n’a toutefois pas totalement tort, quand on connaît les nombreuses casseroles de Dele Alli. Une telle signature comprendrait assurément une part de risque élevée pour les dirigeants du PSG, qui sont néanmoins dans l’obligation de se montrer malin et de tenter des coups en cette période délicate. Car la crise financière engendrée par le confinement a frappé le monde du football de plein fouet et le Paris Saint-Germain, bien que propriété du Qatar, n’a pas été épargné.