PSG : Déjà le tapis rouge pour Neymar, il pète un plomb

Dans : PSG.

Les supporters parisiens ont pardonné à Neymar son attitude de l’été. Il faut dire que le Brésilien porte le PSG et a clairement fait évoluer son attitude vers le collectif, ce qui a fait remonter sa cote.

Mais cela suffit-il pour tout oublier ? Au point que le numéro 10 du Paris SG réfléchit désormais à étudier une prolongation, en fonction des capacités de son équipe à aller loin en Ligue des Champions. Autant dire que la donne s’est totalement inversée et Karim Nedjari n’aime pas ça. L’ancien journaliste spécialisé sur le PSG s’étonne de la facilité avec laquelle Neymar a retourné l’opinion simplement en retrouvant son niveau.



« Moi ce qui m'ennuie avec ces discours, c'est que l'on oublie tout. Comme d'habitude, on est dans la dictature de l'instant et de l'émotion. On a oublié toutes les humiliations que Neymar Neymar a fait au PSG. Neymar Neymar décide ou non s'il veut prolonger et on lui déroule le tapis rouge. Cela m'afflige. Ce n'est pas à Neymar Neymar de décider s'il prolonge ou non. Il doit faire ses preuves avant. Le PSG s'en moque de l’argent », a déploré le consultant de La Chaine L’Equipe, pour qui le PSG serait bien inspiré de montrer qui est le patron, en expliquant à Neymar qu’il serait déjà important qu’il porte son équipe en Ligue des Champions, avant de montrer qu’il mérite, ou non, une prolongation de contrat.