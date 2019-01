PSG : Déjà critiqué, Paredes répond et balaye les doutes

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Leandro Paredes au Paris Saint-Germain a été officialisé ce mardi matin. Et dans la foulée, l’international argentin a livré sa première interview en France. L’occasion pour l’ancien milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg de répondre aux premiers doutes des observateurs, que ce soit sur sa forme physique ou sur son positionnement, certains comme Frank Leboeuf estimant qu’il n’est absolument pas le type de joueur qu’il fallait à ce PSG cet hiver.

« J’ai effectué toute la préparation avec mon ancien club, je suis donc prêt à jouer. Je connais déjà l’histoire du Paris Saint-Germain, les grands joueurs qui y ont joué, et ceux qui y jouent aujourd’hui, dont Angel Di Maria qui m’a déjà présenté le club et la ville » a confié Leandro Paredes sur le site officiel du club, avant d’évoquer son positionnement et son style de jeu. « Je suis arrivé en Europe avec un profil de numéro 10 mais, après mes premières saisons ici, mon coach à Empoli m’a repositionné un peu plus bas sur le terrain. Je me sens à l’aise dans ce rôle ». Désormais, supporters et observateurs n’attendent qu’une chose : voir à l’œuvre le nouveau numéro 8 du Paris Saint-Germain.