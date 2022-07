PSG : Décision prise, Kimpembe va l’annoncer à Campos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors qu’il tente de renforcer la charnière centrale du Paris Saint-Germain, Luis Campos ne serait pas contre le départ de Presnel Kimpembe. Le conseiller football a entamé des discussions avec Chelsea. Mais le défenseur central tricolore espère surtout rester au sein de son club formateur.

L’arrière-garde de Chelsea n’est pas épargnée cet été. En plus des départs libres d’Antonio Rüdiger et d’Andreas Christensen, respectivement au Real Madrid et au FC Barcelone, l’ancien Marseillais César Azpilicueta réclame un bon de sortie pour rejoindre les Blaugrana. Il n’est donc pas difficile de situer le secteur prioritaire dans le recrutement des Blues. Le club londonien va d'ailleurs accueillir un renfort dans les prochains jours, à savoir le Sénégalais Kalidou Koulibaly, qui devrait rapporter 40 millions d’euros à Naples.

Tuchel pense à un trio solide

Pour le convaincre de venir, le manager Thomas Tuchel lui aurait confié qu’il souhaitait l’associer à Thiago Silva et à Presnel Kimpembe. En effet, le défenseur central du Paris Saint-Germain représente la nouvelle priorité de Chelsea. Selon les informations de Foot Mercato, le pensionnaire de Premier League a déjà entamé les premiers échanges avec le club francilien, mais aussi avec le Parisien, directement contacté par son ancien entraîneur Thomas Tuchel. A noter que la Juventus Turin aurait également pris des renseignements sur sa situation, sans aller plus loin pour le moment.

L’intérêt de Chelsea pour Kimpembe est bien réel depuis plusieurs mois mais la priorité du défenseur est de RESTER AU #PSG ! En attente d’une discussion avec sa direction. #mercato @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 14, 2022

Mais en cas de départ, Presnel Kimpembe aurait une préférence pour l’Angleterre. On est tout de même loin d’un transfert pour l’international français, tout simplement parce que le titi veut surtout rester au Paris Saint-Germain. Le défenseur central attend toujours de discuter avec le conseiller football Luis Campos, précisent nos confrères de Goal. Mais malgré ses doutes légitimes compte tenu des négociations pour Milan Skriniar, Presnel Kimpembe se voit continuer à Paris. Il faudra néanmoins attendre de connaître le discours de la direction auprès du joueur qui espère obtenir certaines garanties.