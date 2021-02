PSG : De top à flop, Obraniak torpille Mbappé

Dans : PSG.

Quelques jours après sa masterclass au Camp Nou, Kylian Mbappé a été transparent au Parc des Princes face à son ancien club.

Tout va très vite dans le football. Véritable héros à Barcelone après son triplé, Kylian Mbappé n'a pas échappé aux critiques après la déroute parisienne en Ligue 1 face à Monaco dimanche soir. Inefficace et parfaitement maîtrisé par l'arrière-garde monégasque, l'attaquant parisien n'a rien pu faire pour éviter la défaite de son équipe (0-2). Sans Neymar et Di Maria, mais également Marco Verratti, l'international français n'avait pas vraiment de créateur à ses côtés pour lui donner de bons ballons et n'est pas parvenu à faire la différence lui même. Mais au-delà de sa performance, c'est son attitude qui a particulièrement déplu à Ludovic Obraniak, comme il l'a expliqué sur le plateau de L'Equipe du Soir.

« C’est assez simple, Mbappé c’est un garçon qui a besoin d’espace. C’est le bras armé de cette équipe du PSG. Quand il y a une défense regroupée et pas de créateur pour lui donner des ballons, lui donner un coup de main, quand il ne peut pas s’appuyer sur quelqu’un, dans le jeu combiné, les petits espaces, il a beaucoup plus de mal. Dans ce genre de match, c’est difficile de le mettre en valeur. Moi, je lui donne une note un 2/10 pour sa performance. Il a été très mauvais, limite exécrable. Je l’ai vu marcher à chaque fois qu’il perdait le ballon… quand tu en es là, c’est limite exécrable. Kylian Mbappé, il me sort par les trous de nez quand il est comme ça. Et je lui avais mis un 10/10 mardi… » a déclaré l'ancien joueur du LOSC. Les supporters parisiens pardonneront volontiers leur joueur s'il réédite son exploit du match aller lors du deuxième acte face au Barça, le 10 mars prochain.