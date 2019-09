PSG : De Ligt, James Rodriguez… Leonardo a gâché le travail d’Henrique

Dans : PSG, Mercato.

Le changement de directeur sportif a été un tournant dans le mercato estival du Paris Saint-Germain.

Et pour cause, Leonardo n’avait pas du tout les mêmes priorités par rapport à son prédécesseur. On se souvient que le Brésilien avait mis un terme aux discussions pour son compatriote Allan, un dossier étudié par Antero Henrique depuis l’hiver dernier. Mais ce n’est pas la seule piste abandonnée. D’après Calciomercato, le nouveau directeur sportif a aussi écarté le dossier James Rodriguez, que le Real Madrid était pourtant prêt à transférer.

Autres discussions interrompues par Leonardo, celles concernant Matthijs de Ligt, qui semblait très proche de Paris avant d’atterrir à la Juventus Turin. Et celles autour de l’ailier Hirving Lozano, recrue estivale de Naples. De quoi provoquer la colère de l’agent qui représente le défenseur central et l’international mexicain, un certain Mino Raiola. Il n’empêche que le club de la capitale a quand même réalisé un recrutement intelligent et sans folie. L’avenir nous dira si Leonardo a bien fait de jeter les plans d’Henrique.