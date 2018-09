PSG : De la réserve de Hambourg à Paris, Tuchel est fou de Choupo-Moting !

Dans : PSG, Mercato.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le mercato estival du Paris Saint-Germain ne fait pas l’unanimité. Et les opérations conclues dans la dernière ligne droite n’ont rien arrangé.

En plus du prêt de Giovani Lo Celso au Betis Séville, beaucoup ne comprennent pas la signature d’Eric Maxim Choupo-Moting. L’attaquant de 29 ans arrive libre de tout contrat, mais a-t-il réellement le niveau pour évoluer chez le champion de France ? De son côté, Thomas Tuchel répondrait « oui » sans la moindre hésitation. En effet, le coach parisien a toujours été fan du Camerounais qu’il a recruté à Mayence puis à Schalke 04, sous les ordres du directeur sportif Christian Heider.

« Quelqu’un qui ne connaît pas Choupo-Moting sera très surpris et je le comprends, a témoigné le dirigeant allemand pour Le Parisien. Quand Choupo est en forme, c'est un excellent joueur. Il peut jouer pour Paris, j'en suis sûr à 100 %. Il est rapide, technique, bon de la tête et intelligent. En 2011, Thomas Tuchel s'est battu pour le recruter. Et pourtant, Choupo évoluait avec la réserve de Hambourg. Mais Thomas le connaissait depuis les catégories de jeunes, et il me répétait : c'est le joueur parfait. »

Les défauts de Choupo-Moting

« Son problème c'est qu'il manque de continuité, il peut faire trois ou quatre matchs consécutifs au niveau d'un joueur de classe mondiale et ensuite rencontrer des difficultés, a prévenu le DS de Schalke 04. Il a aussi connu des blessures au genou qui l'ont freiné dans sa progression. » Nul doute que Tuchel sait parfaitement comment tirer le meilleur de sa recrue, et ainsi faire taire les nombreux sceptiques.