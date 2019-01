PSG : De Jong a signé, Rabiot ne fait plus le malin face à Barcelone

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En concurrence avec le Paris Saint-Germain jusqu’au dernier moment, le FC Barcelone a finalement obtenu la signature de Frenkie de Jong.

Grâce aux 75 M€ (+ 11 M€ de bonus) offerts à l’Ajax Amsterdam, le club catalan s’est assuré l’arrivée du milieu de terrain l’été prochain. Le Néerlandais rejoindra donc les Busquets, Rakitic, Vidal et Arthur, sans compter les jeunes Aleña et Riqui Puig. Du coup, le Barça va-t-il rester dans la course pour Adrien Rabiot ? Oui, répond le média local Sport. Tout d’abord parce que le Parisien, bientôt libre de tout contrat, représente une belle affaire. Et l’on imagine que les Blaugrana rêvent de jouer ce vilain tour au Paris Saint-Germain.

Il n’empêche que Barcelone serait moins confiant sur dossier. Car avec De Jong, le Barça se sent moins dans l’obligation de recruter le Français. Il n’est donc plus question d’augmenter l’offre de 10 M€ par an, plus 10 M€ en prime à la signature. Et ce même si Véronique Rabiot discute avec d’autres clubs comme Tottenham. En gros, le FCB veut Rabiot mais n’a plus la même détermination. De quoi vexer le Duc ?