PSG : De Gea pour remplacer Navas, Paris a tout prévu

Sur le départ à Manchester United, David De Gea intéresserait le Paris Saint-Germain.

Après cinq ans au Real et plusieurs Ligue des Champions remportées, Keylor Navas avait choisi de rejoindre le PSG en 2019, barré par Thibault Courtois. Force est de constater que l'arrivée du Costaricien a profondément solidifié l'arrière-garde parisienne. Pour sa première saison dans la capitale, le gardien a été l'un des grands artisans du beau parcours parisien en C1 en allant jusqu'en finale. Mais si le joueur donne entière satisfaction à Paris, il est déjà âgé de 34 ans, et c'est donc logiquement que Leonardo travaille déjà à l'après-Navas. Si les pistes Gianluigi Donnarumma ou Unai Simon ont agité la toile ces dernières semaines, il semblerait que le futur gardien du PSG se trouve actuellement en Premier League.

D'après les informations du journal The Sun, Mauricio Pochettino apprécie énormément le profil de David De Gea. Si l'ancien coach des Spurs est également fan d'Hugo Lloris, déloger le gardien des Bleus semble aujourd'hui trop compliqué. À l'inverse, bien qu'il soit lié à Manchester United jusqu'en 2023, l'international espagnol n'est plus en odeur de sainteté du côté d'Old Trafford, où beaucoup lui préfèrent désormais Dean Henderson. Le média anglais révèle qu'Ole Gunnar Solskjær, conscient de la complexité de gérer deux gardiens numéro un, se séparera de l'un d'entre eux l'été prochain. Après dix ans à United, De Gea pourrait être tenté par un nouveau challenge. Si la cote du gardien reste élevée, The Sun explique que Paris est l'un des seuls clubs capable d'assumer le salaire XXL de l'Espagnol : 375.000 livres sterling par semaine, soit environ 435.000 euros. Rappelons qu'à l'heure actuelle, De Gea est le joueur le mieux payé de Manchester United devant Paul Pogba et Anthony Martial. Un statut qu'il aurait du mal à retrouver s'il venait à Paris...