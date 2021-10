PSG : Darwin Nunez, le futur remplaçant de Mbappé ?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Brillant face au FC Barcelone en Ligue des Champions cette semaine, Darwin Nunez est en train de grimper dans la hiérarchie mondiale sous le maillot de Benfica. Assez pour se retrouver dans le viseur du PSG.

Durant l’été 2020, Darwin Nunez a bien failli atterrir en Ligue 1. Après une très belle saison du côté d’Almeria, avec 16 buts en 30 matchs de Liga 2, l’attaquant uruguayen avait effectivement tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille et du Stade Rennais. Mais faute d’accord avec toutes les parties, les clubs français avaient changé de fusil d’épaule : Guirassy pour les Bretons, Milik pour les Phocéens. Alors que pendant ce temps-là, Benfica empochait la mise en déboursant 24 millions d’euros, un transfert record au Portugal.

Depuis son arrivée à Lisbonne, le joueur de 22 ans a répondu aux grandes attentes placées en lui. Suite à une première année plus que correcte, avec 14 buts et 12 passes décisives en 44 rencontres, Nunez est parti sur d’encore meilleures bases cette saison. Auteur de six buts en sept matchs, l’international uruguayen a notamment mis la misère au Barça mercredi dernier. Lors de la victoire 3-0 de Benfica, le joueur d’1m87 a effectivement inscrit un doublé plein de sang froid devant son public.

Darwin Nunez, c’est 150 millions d’euros !

Désigné comme le successeur d’Edinson Cavani, Nunez est maintenant suivi par tous les plus grands clubs. D’après la presse européenne, des équipes comme l'Inter Milan, l'AC Milan, l'Atletico Madrid ou Manchester United ont coché le nom de l’ancien de Penarol. Mais d’après les informations du journal portugais Record, le Paris Saint-Germain est aussi à l’affût. Potentiellement en quête d’un remplaçant à Kylian Mbappé, si jamais l'international français venait à quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid en 2022, Leonardo pourrait alors jeter son dévolu sur Nunez.

Mais pour arracher le pompon, le PSG devra sortir un très gros chèque. Vu que Benfica ne compte pas céder son goleador pour moins de 150 millions d’euros, soit le prix de sa clause libératoire. Après avoir transféré Joao Felix à l'Atlético de Madrid contre 126 ME en 2019, le club lisboète se prépare donc à faire une nouvelle plus-value XXL avec Nunez. Reste à savoir si ce sera avec le PSG ou pas...