LdC : Barcelone humilié, Koeman bientôt viré ?

Le FC Barcelone s'est effondré ce mercredi soir en déplacement à Lisbonne et se retrouver dernier d'une poule largement dominé par le Bayern Munich. La presse espagnole annonce déjà une réunion d'urgence.

Les supporters du Barça ont vécu un été cauchemardesque avec en point d'orgue le départ de Lionel Messi gratuitement au Paris Saint-Germain, mais Joan Laporta avait laissé croire qu'il y avait de la place pour une saison 2021-2022 plus réjouissante. Mes les faits sont là, sportivement la formation de Ronald Koeman ne ressemble plus à grand-chose, et sur le plan européen cela ne pardonne pas. Après une première humiliation au Camp Nou face au Bayern, les joueurs barcelonais ont cette fois pris une autre claque cette fois en déplacement à Lisbonne contre Benfica (3-0). Ce résultat place le club catalan à la dernière place du groupe E avec zéro point en deux matchs, là où Munich en compte déjà 6 et Benfica 1.

Face à cette situation critique, les médias sportifs espagnols rappellent que le FC Barcelone n'a plus gagné en Ligue des champions depuis une victoire face à Ferencvaros en décembre 2020, et Sport affirme même que la direction du Barça a d'ores et déjà programmé une réunion d'urgence afin d'envisager l'avenir de Ronald Koeman, lequel pourrait être sacrifié avant même le prochain match de Liga contre l'Atlético Madrid. Les prochaines devraient être bouillantes du côté de la capitale de la Catalogne où plus rien ne va et l'entraîneur néerlandais pourrait payer au prix cette défaite de plus.