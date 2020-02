PSG : Danny Rose cible défensive n°1 de Leonardo ?

Dans : PSG.

Prêté par Tottenham à Newcastle, Danny Rose serait toujours dans le collimateur du Paris Saint-Germain. Le défenseur international anglais intéresse Leonardo et Nasser Al-Khelaifi.

Prêté par Tottenham à Newcastle, José Mourinho ne comptant pas sur lui, Danny Rose sait qu’il va devoir briller chez les Magpies afin de relancer sa carrière. A 29 ans, le défenseur international anglais suscite cependant encore de l’intérêt en Europe, et à priori notamment de la part du Paris Saint-Germain. Selon le Sun, les dirigeants du PSG avaient déjà un oeil sur Danny Rose au mercato d’hiver, ce dernier étant cité comme une cible possible si Layvin Kurzawa était parti, ce qui finalement ne s’est pas fait. Mais le tabloïd anglais indique ce dimanche que Leonardo continue à superviser les performances d'un défenseur qui veut avoir une place dans le groupe anglais pour l’Euro 2020 et dont le nom circule à Paris depuis deux ans.

Pour le Paris Saint-Germain, Danny Rose a un avantage, c’est qu’il sera libre en fin de saison, et ses relations avec Tottenham sont telles qu’il n’est pas réellement question pour lui de prolonger avant de partir. Le Sun affirme que le défenseur anglais est en quête d’un nouveau club à partir de la saison prochaine et que le PSG est « une destination glamour » qui pourrait lui convenir. On peut toutefois se demander si le profil de Danny Rose colle bien avec les ambitions européennes du Paris SG, à moins que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi veuillent gonfler l’effectif défensif afin d’avoir plusieurs solutions la saison prochaine dans ce secteur précis.