PSG : Danny Rose au PSG, deux news qui changent tout !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Evoquée jeudi par ESPN, la possibilité de voir Danny Rose rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato a pris du volume ces dernières heures. En effet, en recrutant l'international anglais, le PSG pourrait à la fois s'offrir un latéral gauche de grand talent, mais également s'en sortir de manière impeccable dans la quête du respect des règles du fair-play financier. Car c'est une évidence, lors de ce mercato les dirigeants parisiens ne veulent pas prendre des risques excessifs avec le gendarme financier de l'UEFA dont ils ont bien compris qu'il avait un oeil plus qu'attentif sur les faits et gestes du PSG.

Et si la piste Danny Rose semble être la bonne, c'est que deux choses iraient dans le sens du Paris Saint-Germain si l'on en croit Le Parisien de ce samedi. « Le Britannique de 28 ans serait très favorable à un transfert vers le PSG plutôt que vers Schalke, autre piste évoquée. Le club londonien, qui ne peut plus recruter après la fermeture du marché des transferts en Premier League, estime qu’Aurier ou Vertonghen peuvent servir de doublure à Ben Davies. Les Spurs préféreraient vendre le joueur, mais un prêt avec option d’achat est aussi envisageable selon des sources anglaises », indique le quotidien francilien. Avec un Danny Rose favorable au PSG, et un prêt, ce serait évidemment une double bonne nouvelle pour Nasser Al-Khelaifi. Reste à boucler tout cela d'ici le 31 août.