PSG : Danilo Pereira, il dénonce un gaspillage à 20 ME

Dans : PSG.

Dans les ultimes heures du mercato estival, Leonardo a réalisé un coup plutôt malin en s’offrant les services de Danilo Pereira.

C’est sous la forme d’un prêt payant à 4 ME avec une option d’achat quasiment automatique estimée à 16 ME que le Portugais a rejoint le Paris Saint-Germain. De toute évidence, c’est un très bon milieu défensif qui a rejoint la capitale française. Néanmoins, c’est au poste de défenseur central que Thomas Tuchel utilise l’ex-capitaine du FC Porto depuis le début de la saison. Un énorme gâchis selon Vincent Aboubakar, qui a évolué avec Danilo Pereira au Portugal. Interrogé par Le Parisien, l’ancien attaquant du FC Lorient a estimé que le milieu du PSG avait tout pour devenir un leader au sein du vestiaire francilien. A condition toutefois d’évoluer à son poste de prédilection…

« Ah, Danilo, mon capitaine ! J'ai beaucoup de respect pour lui. Pour le résumer, c'est un meneur d'hommes et un super bon mec. Il a une forte personnalité et n'est pas complexé. Il sait booster une équipe quand il y a besoin et peut avoir une grosse influence auprès de ses coéquipiers. Il mérite d'être au PSG. Il est international portugais et titulaire, quand même ! Il faut lui donner du temps et il peut amener un vrai plus s'il joue à son poste » a commenté Vincent Aboubakar, pour qui le Paris Saint-Germain a recruté un véritable taulier au milieu de terrain. Reste maintenant à voir si Thomas Tuchel retrouvera la raison en repositionnant Danilo Pereira à son poste, ce qui permettrait à Marquinhos d’évoluer en défense centrale. Ce que réclame quasiment tous les supporters et observateurs du PSG depuis plusieurs semaines…