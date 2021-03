PSG : Danilo, Herrera, c’est déjà fini pour eux

Dans : PSG.

Malgré les blessures et les suspensions, Mauricio Pochettino a la chance d’avoir de loin le meilleur effectif de France avec le PSG.

Cela lui permet de continuer sa marche victorieuse à Bordeaux ce mercredi, malgré une équipe très amoindrie. L’idéal pour remettre aussi tout le monde en forme, y compris ceux dont le temps de jeu est très réduit. Cela a fonctionné pour certains, pas pour d’autres selon Alain Giresse. L’ancien membre du carré magique de l’équipe de France suit particulièrement le PSG pour Le Parisien, puisqu’il faut dire qu’il a aussi été entraineur du club de la capitale par le passé. Et pour « Gigi », Rafinha peut être encore intéressant dans un rôle de créateur, surtout avec la fragilité physique de Marco Verratti, mais il y a deux joueurs qui ont perdu beaucoup de points.

« Pour ce niveau de match, le milieu de terrain a fonctionné. Même s'il a baissé en 2 e mi-temps, Gueye était bien en jambes. Il est vrai qu'il joue plus souvent que Rafinha et Danilo. Pour eux, on va piocher dans la case « manque de rythme » pour justifier leur match. Rafinha, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Danilo pareil. Ça s'est vu en 2 e mi-temps. Mais Rafinha, dans son registre de créateur où il n'y a que Verratti, il peut postuler. Les autres (Danilo, Herrera) non », a dévoilé Alain Giresse, pour qui l’autoroute est réservée à Idrissa Gueye et Leandro Paredes pour les postes devant la défense. Il faut dire que le Portugais et l’Espagnol sont clairement moins précis et affûtés ces derniers temps, et risquent donc de le payer avec un gros risque de mise à l’écart à chaque match important du PSG.