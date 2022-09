PSG : Daniel Riolo siffle la fin de l'effet Galtier !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, le PSG s’est imposé face à l’OL (0-1) au terme d’un match spectaculaire dont l’issue a été incertaine jusqu’au bout.

Il faut dire que malgré sa mauvaise période, l’Olympique Lyonnais a bien résisté face aux stars du Paris Saint-Germain. Messi, Neymar et compagnie ont eu l’occasion de faire le break à plusieurs reprises mais n’y étant pas parvenus, l’OL a gardé l’espoir d’arracher le match nul et les situations chaudes se sont répétées sur les buts de Gianluigi Donnarumma. Le PSG s’est finalement imposé mais après ce succès, les éloges ne pleuvent pas au sujet de l’équipe de Christophe Galtier. Au micro de RMC après la victoire du PSG à Lyon, le journaliste Daniel Riolo a d’ailleurs émis quelques réserves au sujet de l’entraîneur parisien, lequel n’est pas parvenu à donner un style à son équipe selon lui. Son coaching est également critiqué et par exemple, le choix de sortir Neymar à cinq minutes de la fin reste incompréhensible pour Daniel Riolo, pas tendre avec l’ex-entraîneur de Nice et du LOSC.

Daniel Riolo pas tendre avec Christophe Galtier

« Je suis incapable de dire comment joue le PSG. Ok, il y a un 3-4-3 qui est immuable donc je ne sais pas ce qu’il se passera quand il manquera un ou deux joueurs pour évoluer dans ce système-là. Il n’y a absolument pas d’empreinte de jeu… Galtier est arrivé, il a fait un dessin avec des joueurs et à partir du moment où il est obligé de mettre les trois stars, il les a mis comme ça mais il n’y a aucun coaching. Il n’y a rien, quand un milieu sort, Mukiele entre et Danilo passe au milieu, Neymar sort à la 85e ça ne sert à rien, il garde Messi en entier, pourquoi ne garde-t-il pas Fabian Ruiz tout le match ? Bref, on ne voit rien dans son coaching. L’effet Galtier c’est fini, on revoit le PSG des dernières années et en Ligue des Champions on verra bien, ça tiendra aux individualités, à Messi, Neymar et Mbappé » a lancé Daniel Riolo, globalement déçu par les premiers pas de Christophe Galtier au PSG malgré les deux victoires en Ligue des Champions et la première place en Ligue 1.