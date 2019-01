PSG : Dani Alves au milieu ? Tuchel est fier de sa trouvaille

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En attendant les recrues de ce mercato hivernal, Thomas Tuchel a vraiment innové en repositionnant Daniel Alves dans l'entrejeu.

Qui dit nouvelle année, dit nouveau poste pour Dani Alves. Depuis deux semaines, l'international brésilien évolue exclusivement au milieu du terrain. Titulaire à Amiens (3-0) puis contre Guingamp (9-0) en Ligue 1, l'ancien du Barça a réalisé de belles prestations dans un poste inhabituel. Auteur notamment d'une passe décisive face à l'En Avant, le joueur de 35 ans semble retrouver un second souffle dans l'entrejeu. De quoi pousser Thomas Tuchel à prolonger sa mutation à la place d'un Adrien Rabiot placardisé ? Possible, surtout en vue du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester United, pour lequel Marco Verratti reste incertain.

« Je ne sais pas s’il y a un n°1, un n°2 ou un n°3 à droite de la défense. Ce sont des joueurs différents, difficile de dire si Thilo Kehrer est numéro 1 ou Thomas Meunier numéro 2. Dani Alves, en ce moment, il est le numéro 1 au milieu, c’est pourquoi il ne joue pas comme défenseur droit. Dani peut jouer dans le but ou avant-centre et il le fera avec qualité. La seule chose qu’il faut faire, c’est le prévenir deux heures avant le match », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur du PSG, qui envisage désormais de prolonger le contrat d'Alves, sachant que son bail se termine en juin prochain. Mais en attendant, Tuchel s'apprête surtout à accueillir un voire deux renforts dans l'entrejeu, vu que Leandro Paredes va signer contre 40 millions d'euros et qu'Idrissa Gueye (Everton) est toujours en discussions avec Paris.