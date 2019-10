PSG : Dagba prolongé et augmenté, Leonardo a tranché

Dans : PSG, Ligue 1.

Il fait partie des rares jeunes du club sur lesquels Thomas Tuchel s’appuie depuis son intronisation, et cela s'est vu dès la saison passée.

Choyé et mis en confiance, Colin Dagba en profite pour montrer ses qualités et progresser. Une situation dont tout le monde profite, et qui va se poursuivre avec une nouvelle bonne nouvelle. Selon France Football, le latéral droit va dans les prochains jours prolonger avec le PSG, pour s’y engager jusqu’en juin 2024. La preuve que le club de la capitale sait aussi faire confiance à ses jeunes quand il décèle du potentiel et du sérieux.

Car cet été, des premières touches ont eu lieu entre les représentants de Dagba et des clubs, de Ligue 1 ou en Allemagne, sans que cela n’aille bien loin, le Français ayant bien compris qu’il avait tout intérêt à poursuivre ses progrès au Paris SG. Bien évidemment, l’arrière droit profitera de ce nouveau contrat pour voir son salaire franchir un cap. Il fallait pour cela le feu vert de Leonardo, qui attendait de voir ce que donnait le joueur sur les premières semaines de la saison. Visiblement, le Franco-Béninois de 21 ans a donné satisfaction, et la bonne nouvelle devrait être officialisée dans les prochains jours.