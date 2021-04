PSG : Dagba humilié, Draxler inutile, le double clash !

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino a créé la surprise mercredi soir face au Bayern Munich (2-3) en titularisant Julian Draxler plutôt que Moise Kean.

Ce choix était surprenant avant le match, mais les supporters du PSG ont rapidement compris pourquoi Moise Kean n’avait pas été titularisé par Mauricio Pochettino. Peut-être encore affecté par le Covid-19, l’international italien a craché ses poumons sur la pelouse de l’Allianz Arena, quelques minutes seulement après son entrée en jeu en deuxième mi-temps. Privé de Mauro Icardi ou encore de Marco Verratti, Mauricio Pochettino a donc fait le choix de titulariser Julian Draxler plutôt que Rafinha ou Pablo Sarabia. Un choix qui aurait pu s’avérer payant si l’ex-milieu offensif de Wolfsburg avait été plus remuant sur son côté gauche. Cela n’a malheureusement pas été le cas, ce qui lui a valu la sale note de 5/10 dans les colonnes de L’Equipe.

Dagba, un calvaire contre Coman

« Il a fait du Draxler, un temps nonchalant, un temps juste dans ses relais. On ne peut cependant pas dire que l’international allemand ait beaucoup pesé sur le match, manquant de conviction dans ce qu’il entreprenait à l’image d’une frappe trop enlevée à la 85e » détaille le journaliste Damien Degorre, qui a cependant réservé sa pire note parmi les Parisiens à Colin Dagba, étouffé par Kingsley Coman tout au long de la partie et qui a écopé d’un terrible 4/10. « En première période, il a fait tout petit garçon face à Coman, vite pris dans son dos, déséquilibré à la première accélération. Après la pause, il a à peine mieux géré la vitesse de l’international français, essayant de l’empêcher de se retourner. Dans l’ensemble, il a manqué d’impact ». Reste maintenant à voir si Marco Verratti et Alessandro Florenzi, positifs à la Covid-19, seront de retour dans une semaine. Si ce n’est pas le cas, alors il est fort probable de revoir Julian Draxler et Colin Dagba dans le onze du PSG.