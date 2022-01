PSG : Critiquer Messi ? Karim Benzema l'interdit !

Dans : PSG.

Auteur d’un début de saison mitigé au Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne fait pas l’unanimité avec seulement un petit but en Ligue 1. Malgré ce constat, Karim Benzema est monté au créneau pour défendre l’ancien du Barça, à environ trois semaines du choc en Ligue des champions.

Après avoir tourné une page de sa vie en quittant le Barça pour le PSG, Lionel Messi n’a pas encore retrouvé tous ses repères sur le terrain. L’Argentin de 34 ans a beaucoup de mal à enchaîner les matchs et les buts en Ligue 1. Il ne pointe qu’à une petite unité en championnat malgré 11 matchs joués. On notera tout de même 5 passes décisives, un beau ratio. Pour Karim Benzema, cette statistique ne veut rien dire. « Comment il ne va pas réussir ? C'est juste un temps d'adaptation, parce qu'il ne marque pas beaucoup de buts. Mais regardez ce qu'il fait sur le terrain. De toute façon on ne peut pas critiquer un joueur comme ça, celui qui critique Messi, c'est qu'il n'a rien compris au foot » s’est justifié le buteur du Real Madrid dans une interview accordée à Téléfoot.

Messi beaucoup plus décisif en Ligue des champions

S’il n’a pas beaucoup été décisif en Ligue 1, Lionel Messi a grandement contribué à la qualification du Paris Saint-Germain. Auteur de 5 buts en 5 matchs soit plus que lors de ses deux dernières campagnes en C1, il a notamment permis aux siens de l’emporter face à Manchester City à l’aller grâce à une réalisation superbe désignée « plus beau but en phase de groupe. » Karim Benzema a filé au secours de Lionel Messi, à environ trois semaines de leurs retrouvailles au Parc des Princes (15 février). Dans ce huitième de finale aux allures de finale, les deux protagonistes se recroiseront comme au bon vieux temps du classico Real-Barça. Karim Benzema réalise lui une saison stratosphérique avec 17 buts, 11 passes décisives en Liga et 5 réalisations en Ligue des champions.