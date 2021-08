PSG : Cristiano Ronaldo veut City, le Qatar explose de rire

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

À un an de la fin de son contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo se voit sur le départ en cette fin de mercato estival. Pour prendre la direction du PSG ? Possible selon le frère de l'Emir, mais son clan fait tout son possible pour l’envoyer à… Manchester City.

L’enfant de Manchester United, un club où il a explosé aux yeux du grand public entre 2003 et 2009, va-t-il finir sa carrière chez l’ennemi citizen ? La question a le mérite d’être posée. Car selon les informations de L’Equipe, Cristiano Ronaldo a très envie de rejoindre Man City avant la fermeture de ce marché des transferts. En froid avec Massimiliano Allegri, le nouveau coach de la Juve, CR7 ne pense pas aller au bout de son contrat avec la Juve. Sur le banc des remplaçants, à sa demande, lors du premier match de Série A de la saison face à Udinese le week-end dernier (2-2), l’international portugais a clairement des envies d’ailleurs. Ces derniers jours, le joueur de 36 ans fait même des pieds et des mains pour trouver un nouveau challenge. Sauf que les portes de sortie se font rares pour CR7. Et Manchester City s’avère la plus crédible.

Cristiano Ronaldo se voit avec Guardiola

Dans son clan, la confiance est en tout cas de mise. Déjà parce que Cristiano s’est rapproché de certains membres du vestiaire de Pep Guardiola, comme ses compatriotes Bernardo Silva, Ruben Dias ou Joao Cancelo. Mais aussi et surtout parce que Jorge Mendes tente de séduire les dirigeants de City depuis des semaines. Bien installé à Manchester, où il a déjà placé quelques internationaux portugais ou le gardien Ederson, l’agent cherche toutes les solutions pour arriver à une fin heureuse. Si CR7 se voit à City avant la fin de cette semaine, l’opération s’annonce toutefois complexe. Si la question du salaire, soit 31 millions d'euros annuels, n’est pas un problème, le transfert l’est un peu plus. Surveillé par le fair-play financier de l’UEFA, Man City ne pourra pas débourser 100 ME pour le sortir de la Juve. Si des joueurs comme Bernardo Silva ou Aymeric Laporte pourraient être mis dans le deal pour faire baisser la facture, le chèque global pourrait être salé.

Kane ou CR7, City va devoir choisir

Surtout que City n’a toujours pas dit son dernier mot dans le dossier Harry Kane. En négociations avec Tottenham depuis de longues semaines à propos de l’attaquant anglais, City ne voit pourtant pas le bout du chemin. Mais sachant que le buteur de 28 ans est la priorité absolue de Guardiola, la direction ne gâchera pas sa dernière chance en mettant tout sur Cristiano Ronaldo, une star en fin de carrière. Sauf que recruter CR7, alors que le PSG a fait venir Leo Messi cet été, ce serait quand même une sacrée affaire pour Abu Dhabi. Dans un contexte géopolitique tendu entre les Émirats Arabes Unis, les propriétaires de Man City, et le Qatar, les investisseurs du PSG, ce duel à distance pourrait être rééquilibré.

Le PSG n’oublie pas Cristiano Ronaldo

En tout cas, Doha n’a pas perdu de temps pour faire diversion. Puisque le frère du propriétaire du PSG n’a pas hésité à lâcher une petite bombe sur Twitter. Sur une publication, où l’on voit un montage photo avec Messi et CR7 sous le maillot du PSG, Cheikh Thani bin Hamad bin Khalifa Al-Thani a lâché un « Peut-être ? » assez énigmatique. De là à relancer la rumeur menant Cristiano à Paris ? Réponse avant le 31 août prochain...