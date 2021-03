PSG : Cristiano Ronaldo plan C du Qatar au mercato ?

Dans : PSG.

Le potentiel départ de Kylian Mbappé laisse la porte ouverte aux scénarios les plus fous pour le PSG, y compris le recrutement d’un joueur tel que Cristiano Ronaldo.

En fin de contrat au mois de juin 2022, Kylian Mbappé n’a pas encore fait part de sa décision de prolonger ou de partir aux dirigeants du Paris SG. Une situation qui commence sérieusement à irriter Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, lesquels souhaitent logiquement avoir la réponse de l’international tricolore afin de se projeter sur le mercato estival. En cas de départ de Kylian Mbappé, plusieurs pistes sont étudiées par l’état-major du PSG. Le nom de Lionel Messi revient en boucle, celui de Cristiano Ronaldo aussi. Mais le Portugais est loin d’être la priorité de Nasser Al-Khelaïfi selon les informations obtenues par l’Express.

La piste Messi se complique

Le média britannique affirme que Cristiano Ronaldo est en réalité le troisième choix du PSG… derrière Kylian Mbappé et Lionel Messi. Comme indiqué à plusieurs reprises par Leonardo lors de ses sorties médiatiques, le PSG se plie en quatre pour Kylian Mbappé, et la prolongation du Français est plus que jamais la priorité absolue de Paris. En cas de départ, le Qatar se verrait bien tenter un énorme coup sportif et marketing avec Lionel Messi. Néanmoins, l’élection de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone a considérablement diminué les chances du PSG dans ce dossier, dans la mesure où le nouveau patron du Barça connaît Lionel Messi sur le bout des doigts et pourrait trouver les arguments afin de le convaincre de prolonger.

Ronaldo ou Salah en cas de départ de Mbappé ?

Vient ensuite la piste Cristiano Ronaldo, en fin de contrat avec la Juventus Turin dans un an et demi et qui ne dirait sans doute pas non à un départ de l’Italie au vu des résultats extrêmement décevants de la Vieille Dame depuis deux ans. Le probable abandon du fair-play financier par l’UEFA pourrait permettre au PSG de recruter Cristiano Ronaldo et d’assumer son salaire colossal, mais aucun contact n’a encore été amorcé entre Leonardo et Jorge Mendes. La piste Mohamed Salah, révélée en cette fin de semaine par Duncan Castles, sera également à surveiller… Il est en tout cas intéressant de savoir que Cristiano Ronaldo n'est à ce jour pas une priorité de Paris. Une information qui, si elle se confirme, ne flattera pas l'ego du Portugais, bien au contraire.