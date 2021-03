PSG : Cristiano Ronaldo, l’arme de Paris pour garder Mbappé ?

Dans : PSG.

Tandis que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé, le nom de Cristiano Ronaldo est parfois associé au PSG à trois mois du mercato.

Après avoir trouvé un accord avec Angel Di Maria, les dirigeants du PSG parviendront-ils à ficeler les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé ? La tendance est positive pour l’international brésilien, mais le doute est total en ce qui concerne l’ancien Monégasque. En fin de contrat en juin 2022 et courtisé par le Real Madrid au mercato, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché la question de son avenir. Une situation qui commence à sérieusement inquiéter le PSG, prêt à sortir l’artillerie lourde en faisant signer Cristiano Ronaldo dans le but de convaincre Kylian Mbappé que le projet sportif le plus attractif d’Europe est à Paris et nulle part ailleurs selon les informations obtenues par Don Balon.

Le média espagnol croit savoir que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo envisagent de plus en plus un transfert de Cristiano Ronaldo en provenance de la Juventus Turin. Le but de la manœuvre, renforcer l’image du PSG à travers le monde, améliorer la compétitivité de l’effectif avec l’un des meilleurs joueurs de la planète… et convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Et pour cause, l’attaquant du Paris SG est un grand fan de Cristiano Ronaldo, lequel est son idole de jeunesse, et serait forcément sensible à l’idée d’évoluer à ses côtés. L’idée est similaire à celle du FC Barcelone, qui veut recruter Sergio Agüero afin de parvenir à convaincre son ami Lionel Messi de prolonger. Reste maintenant à voir si financièrement, le PSG peut réellement se permettre de cumuler les salaires de Kylian Mbappé, de Neymar et de Cristiano Ronaldo. Cela pourrait être envisageable à condition de sacrifier un certain nombre de joueurs payés à prix d’or tels que Julian Draxler, Leandro Paredes ou encore Mauro Icardi…