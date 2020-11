PSG : Cristiano Ronaldo à Paris, un agent calme Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo serait à nouveau dans le viseur du Paris Saint-Germain. Reste à savoir si l’attaquant de la Juventus Turin a vraiment prévu de partir l’été prochain.

L’intérêt de Nasser Al-Khelaïfi pour Cristiano Ronaldo n’est un secret pour personne. Depuis plusieurs années, de nombreuses sources affirment que le président du Paris Saint-Germain rêve d’attirer la star portugaise dans la capitale française. On apprend donc sans la moindre surprise que le dirigeant qatari se tient à l’affût suite aux rumeurs de départ de l’attaquant de la Juventus Turin. Mais encore faudrait-il que ces bruits de couloirs soient fondés. Alors que l’on évoque un possible transfert pour des raisons financières, plus précisément à cause du salaire de CR7, l’agent Silvio Pagliari ne croit pas à ce scénario.

« Surpris par un éventuel départ de Cristiano Ronaldo ? Beaucoup. Cela reviendrait à admettre que vous vous êtes trompé et que l'estimation économique n'était pas bonne. Cela m'étonnerait beaucoup compte tenu de la prudence de la Juve, a répondu le représentant à Tuttomercato. Si vous le laissez partir, ce n'est pas pour des raisons sportives vu qu'il marque des buts en rafales. Ce serait pour des raisons économiques donc c'est que quelque chose n'allait pas. Vu de l'extérieur, il semble investi dans le projet, il ne semble pas désireux de changer d'air. Il y a une Ligue des Champions à jouer même si je ne vois pas la Juve parmi les favoris. » Rappelons que le contrat du Bianconero expire en 2022.