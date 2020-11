PSG : Cristiano Ronaldo recruté pour éviter les dérapages ?

Dans : PSG.

Annoncé sur le départ, l’attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo intéresserait notamment le Paris Saint-Germain. La rumeur fait déjà rêver Eric Di Meco, impatient de voir Marco Verratti progresser en dehors du terrain.

Comme son éternel rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo risque d’alimenter la rubrique mercato dans les prochains mois. Ses dirigeants à la Juventus Turin ne seraient pas contre l’idée d’économiser son gros salaire. Et de son côté, l’attaquant portugais ne se plairait pas vraiment chez les Bianconeri. Du coup, le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi, intéressés depuis des années, sont déjà à l’affût pour le récupérer l’été prochain. Autant dire que le club de la capitale s’expose à des critiques sachant que CR7 arriverait à 36 ans. En tout cas, Eric Di Meco ne ferait pas partie de ces détracteurs, lui qui verrait bien l’ancien Merengue imiter Zlatan Ibrahimovic dans le vestiaire parisien.

« Sur le plan sportif, il est encore performant. Et c’est un exemple, a encensé le consultant de RMC. On sait ce qui se passe à Paris concernant l’hygiène de vie de certains mecs. Avoir dans le vestiaire un mec avec une telle exigence, ça n’aurait pas de prix. Rappelez-vous quand Zlatan était là. On n’entendait jamais parler de lui en-dehors du football. Il ne défrayait jamais la chronique et faisait attention à son hygiène de vie. Ça marchait droit autour de lui. Le petit Verratti filait droit quand il y avait Zlatan. Un mec comme ça dans le vestiaire montre l’exemple. » Reste à savoir si le milieu italien et ses coéquipiers seraient prêts à suivre un tel bourreau de travail au Camp des Loges.