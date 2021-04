PSG : Cristiano Ronaldo à Paris, la Juve s’interpose

Dans : PSG.

Le PSG dispose de plusieurs pistes en stock dans le cas où Kylian Mbappé viendrait à quitter le club au mercato estival.

Ce dimanche matin, Téléfoot révélait que Mauricio Pochettino a directement contacté Harry Kane tandis que Lionel Messi est également une piste envisageable. En revanche, la grande priorité du Qatar pour compenser un potentiel départ de Kylian Mbappé se nommerait Mohamed Salah, encore buteur avec Liverpool face à Aston Villa ce week-end. Salah, Messi, Kane, les pistes du PSG font rêver, mais quid alors de Cristiano Ronaldo ? Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2022, le Portugais a parfois été évoqué dans le viseur du Paris Saint-Germain par la presse italienne. Son nom a bien été évoqué en interne au PSG selon les informations rapportées par le Sun.

Certes, le Portugais de 36 ans n’est pas la priorité du Paris Saint-Germain. Mais les dirigeants qataris du club sont conscients de l’impact sportif et marketing qu’aurait une éventuelle signature de Cristiano Ronaldo, lequel pourrait en plus former un duo très complémentaire avec Neymar, plus technique et moins buteur que le sérial killer de la Juventus Turin. La piste s’annonce en revanche très compliquée pour le PSG dans la mesure où malgré des rumeurs contradictoires en Italie, la Vieille Dame ne serait pas encline à se séparer de Cristiano Ronaldo. L’objectif des dirigeants transalpins est même de prolonger Cristiano Ronaldo, de loin le meilleur joueur d’Andrea Pirlo depuis le début de la saison et qui totalise 32 buts toutes compétitions confondues en 2020-2021. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain fera le forcing pour Cristiano Ronaldo malgré l’envie de la Juventus Turin de le conserver. Rappelons que tous ces potentiels transferts sont conditionnés au départ de Kylian Mbappé, un départ loin d’être acquis dans la mesure où les positions du Français et du PSG se sont récemment rapprochées pour une prolongation au cours des dernières heures.