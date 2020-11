PSG : Cristiano Ronaldo à l'attaque de Paris !

Dans : PSG.

Titulaire indiscutable dans les buts du PSG depuis un an et demi, Keylor Navas a mis tout le monde d’accord dans la capitale française.

Depuis de longues années, le poste de gardien de but a créé des tensions, des désaccords voire des polémiques au Paris Saint-Germain. Tout cela a été réglé par la venue de Keylor Navas, recruté en provenance du Real Madrid en échange de 15 ME au mercato estival de 2019. Dans l’ombre de Thibaut Courtois en Espagne, l’international costaricien, clairement sous-coté en Europe, réalise des miracles avec le PSG et a notamment prouvé sa valeur lors du Final 8 de la Ligue des Champions cet été. De toute évidence, il s’agit d’un des meilleurs gardiens de la planète, et son départ serait un rude coup dur pour le PSG. Leonardo doit toutefois s’attendre à être attaqué sur ce dossier puisque selon Don Balon, Cristiano Ronaldo a recommandé Keylor Navas à la Juventus Turin.

La star portugaise connaît le gardien du Paris Saint-Germain par cœur, pour avoir évolué à ses côtés durant de longues années au Real Madrid. A en croire le média espagnol, CR7 a ainsi soufflé le nom de Keylor Navas aux dirigeants de la Juventus Turin dans l’optique du mercato estival. En parallèle, Cristiano Ronaldo a également discuté directement avec Keylor Navas afin de connaître ses intentions et lui vendre le projet turinois. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est encore sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022 et dans cette optique, il souhaite que le champion d’Italie en titre ait l’équipe la plus compétitive la saison prochaine. Sans aucun doute, la Vieille Dame gagnerait en qualité avec la venue d’un gardien tel que Keylor Navas. Mais du côté du PSG, sa vente n’est pas planifié, bien que Leonardo apprécie grandement Gianluigi Donnarumma le gardien italien de l'AC Milan.