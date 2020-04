PSG : Crise ou pas, le Qatar forcé de faire un mercato XXL

Dans : PSG.

Suspendu aux décisions qui pourront être prises dans les prochaines semaines, le PSG espère bien évidemment que la saison 2019-2020 ira à son terme.

Il faut dire que, outre sa première place en Ligue 1 et sa présence en finale des deux Coupes nationales, le PSG est enfin qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, son grand objectif. Dans quelles conditions cette saison peut-elle aller à son terme, c’est une autre histoire. Mais à l’heure actuelle, les dirigeants se penchent aussi sur le visage de l’équipe lors du prochain exercice. Car cet été, quatre joueurs vont partir de manière définitive, au minimum. Le journal espagnol AS annonce en effet qu’aucun des quatre joueurs en fin de contrat que sont Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa ne sont réellement en discussions pour prolonger.

Leur départ ne fait plus aucun doute, et cela va entrainer une « révolution » selon le média espagnol. Car même si le PSG frapperait déjà un grand coup en conservant Neymar, Mbappé et Icardi cet été, il faudra forcément recruter de manière copieuse pour compenser ces départs, qui concernent tout de même trois joueurs titulaires régulièrement avec le Brésilien, l’Uruguayen et le Belge. Et ce recrutement devra s’opérer sans avoir enregistré un euro de recette sur ces départs, qui se feront donc librement. Un gros manque à gagner que le PSG assume en tout cas totalement, puisqu’il a eu des occasions de prolonger Meunier ou Thiago Silva par exemple, sans afficher le désir d’avancer dans ces négociations. Autant dire que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont probablement déjà en tête quelques idées pour compenser ces départs.