PSG : Coutinho plutôt que Neymar, Paris bouillant ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Empêtré dans son dossier de viol supposé au Brésil, Neymar se fait très discret actuellement, l'attaquant vedette de la Seleçao et du Paris Saint-Germain étant bien conscient que son intérêt n'était pas de faire trop de bruit au moment où il risque gros sur le plan personnel et où son avenir sportif est flou. Mais pour le PSG, gouverner c'est prévoir, et le club de la capitale ne peut pas rester les bras croisés face aux rumeurs qui affirment que Neymar a déjà émis le désir de partir du Paris SG lors de ce mercato pour repartir au FC Barcelone. Même si du côté de Doha on est prêt à se montrer rude dans ce dossier, il serait inutile de contraindre Neymar à rester si ce dernier n'a plus le souhait de jouer à Paris.

C'est pour cela que selon CalcioMercato, Leonardo a fait de Philippe Coutinho sa priorité numéro 1, le compatriote de Neymar ayant à la fois les qualités qu'il faut pour signer au PSG, mais en plus il peut s'intégrer dans une éventuelle transaction entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Le média italien affirme que la Juventus, qui s'était également intéressée à Coutinho, a finalement fait savoir aux dirigeants du Barça qu'elle n'allait faire d'offre pour l'attaquant brésilien de 27 ans lors de ce mercato. Le PSG est donc seul en course...