PSG : Coutinho au Paris SG, un cadeau à 100ME au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaifi et l'Emir du Qatar pourraient-ils offrir à Thomas Tuchel un cadeau à 100ME au prochain mercato en la personne de Philippe Coutinho ? Si l'on en croit une journaliste brésilienne, qui l'a confié sur Europe 1, l'idée est dans l'air, même si pour l'instant ce méga deal n'a pas encore donné lieu à des discussions entre les trois parties impliquées, à savoir l'attaquant brésilien, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Mais Isabela Pagliari, affirmant avoir des sources proches du joueur du Barça, est persuadé que le sujet pourrait agiter le marché des transferts 2019.

« Si les choses vont un peu mieux pour Coutinho à Barcelone, je sais qu'il ne se sent pas au top. J'ai des contacts et des personnes qui m'ont dit qu'il y a cette possibilité. Il n'y a pas de négociations, mais des discussions. Il y a une possibilité qu'il vienne à Paris. Pour le moment il n’y a rien d'officiel, rien de profond, mais il y a quelque chose qui se passe. Le clan brésilien aimerait qu'il débarque à Paris. Coutinho a donné une interview dernièrement où il dit que c'est super de jouer au côté de Neymar. Il a dit que pour l'instant il n'avait pas la possibilité de jouer avec lui en club, mais seulement en sélection, mais ça serait bien de jouer à ses côtés. En gros, il laisse la porte ouverte », a expliqué la journaliste sur Europe 1. Recruté au mercato d'hiver 2018 par le FC Barcelone à Liverpool pour 135ME, Philippe Coutinho n'a pas retrouvé ses performances anglaises en Liga et les dirigeants catalans pourraient être tentés de le céder contre un énorme chèque afin de s'offrir un attaquant supplémentaire ce été. Reste quand même que l'attaquant brésilien de 26 ans a encore quatre ans de contrat avec le Barça et une clause libératoire de 400ME que cette fois le PSG ne fera pas jouer comme cela avait été le cas avec Neymar.