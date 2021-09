PSG : Courtisé, Theo Hernandez a prévenu le Milan AC

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En quête d’un nouveau latéral gauche malgré l’arrivée de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Theo Hernandez depuis plusieurs mois. Mais le latéral gauche du Milan AC n’est pas du tout emballé par le projet parisien. Lui qui préfère se réengager sur la durée avec les Rossoneri.

Après son incroyable mercato estival, le Paris Saint-Germain n’est peut-être plus habitué aux refus. C’est pourtant la réponse donnée par Theo Hernandez (23 ans). Convoité par le club de la capitale cet été, le latéral gauche du Milan AC a repoussé les avances du vice-champion de France. Les Parisiens ont fini par se consoler avec le Portugais Nuno Mendes, prêté avec option d’achat par le Sporting Portugal. Mais à en croire le Corriere dello Sport, la direction francilienne continue d’envisager une possible signature du Français dans les mois à venir.

Theo Hernandez préfère prolonger

Le problème, c’est que Theo Hernandez ne voit absolument pas son avenir au Paris Saint-Germain. Le quotidien espagnol As confirme la position de l’ancien joueur du Real Madrid, plus réceptif au discours de ses dirigeants. En effet, le Milan AC aimerait prolonger le contrat de l’international tricolore. Le frère du Bavarois Lucas Hernandez est encore lié au club italien jusqu’en 2024. Mais les Rossoneri, marqués par le départ en fin de contrat du gardien Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, souhaitent définitivement le blinder.

De son côté, Theo Hernandez n’y voit aucun inconvénient, lui qui espère s’inscrire sur la durée au Milan AC. Les raisons sont simples, il s’agit du club qui lui a permis d’exploser au haut niveau. Et qui, selon lui, peut encore l'aider à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Le natif de Marseille attend donc l’offre de ses supérieurs. Et pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain devra se tourner vers un autre latéral gauche plus fiable que le convalescent Juan Bernat ou Layvin Kurzawa.