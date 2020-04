PSG : Coup de tonnerre, Naples offre 28 ME à Cavani !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Edinson Cavani est très courtisé sur le marché des transferts, en dépit de son salaire important et de son âge avancé.

Dans le viseur de Manchester United, de Chelsea et de l’Atlético de Madrid l’hiver dernier, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a également la cote en Amérique du Sud. Ces derniers jours, l’intérêt de Boca Juniors a été rendu public, mais le club argentin ne devrait pas avoir la surface financière suffisante pour recruter le Parisien. Au contraire de Naples ? Selon les informations délivrées en cette fin de semaine par Tuttosport, l’ancien club d’Edinson Cavani est prêt à faire sauter la banque pour s’offrir le buteur uruguayen cet été…

En effet, le président napolitain Aurelio de Laurentiis souhaite offrir un contrat de trois ans à Edinson Cavani, avec un salaire annuel de 7 ME et une prime à la signature de 7 ME. Soit un pactole total s’élevant à 28 ME sur les trois années. Une offre financière et sportive très attrayante pour Edinson Cavani, dont l’entourage ne cesse de répéter que la priorité du Matador est de rester en Europe à l’issue de son contrat avec le PSG. Un retour au sein d’un club qu’il connaît bien, dans lequel il a véritablement brillé avec 104 buts en 138 matchs disputés, est donc une aubaine pour Edinson Cavani. De son côté, Naples compte sur le départ d’Arkadiusz Milik et la probable vente de Kalidou Koulibaly pour financer cette opération extrêmement coûteuse. Et un brin risquée tout de même quand on sait qu’Edinson Cavani a multiplié les blessures musculaires ces deux dernières années avec le PSG. Mais dans les travées du San Paolo, Edinson Cavani est une véritable légende et c’est sans doute ce qui pousse Aurelio de Laurentiis à tenter cet énorme coup de poker.