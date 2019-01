PSG : Coup de tonnerre, De Jong lâche Paris pour les 90ME du Barça !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C'est à priori ce mercredi que Frenkie De Jong devait officialiser son choix de rejoindre le Paris Saint-Germain au prochain mercato estival, le milieu de terrain néerlandais ayant trouvé un accord avec le club de la capitale. Mais c'est un coup de tonnerre qui arrive des Pays-Bas et d'Espagne, puisque dans une surenchère folle, Frenkie De Jong devrait finalement s'engager avec le FC Barcelone. Les dirigeants du Barça, jamais les derniers à cracher sur l'argent du PSG, ont adressé à l'Ajax Amsterdam une proposition à hauteur de 90ME, soit 15ME de plus que les 75ME offerts par le Paris SG.

Et ce mercredi, ce que le Mundo Deportivo qualifiait de proposition démesurée lorsqu'elle émanait du Paris Saint-Germain, devient une belle offre du FC Barcelone selon le même média, Frenkie De Jong n'ayant pas réellement d'autre choix que de rejoindre le club catalan. L'Ajax ne peut en effet pas refuser une telle proposition pour son milieu de terrain. Les dirigeants barcelonais sont attendus dans les prochaines heures à Amsterdam pour finaliser cette opération assez incroyable. D'ailleurs, le Telegraff, qui confirme l'accord Barça-Ajax pour Frenkie De Jong titre sur ce « Bizarre retournement dans cette dure bataille pour De Jong ». Nul doute que du côté catalan, on ne pouvait pas laisser le Paris Saint-Germain rafler un joueur aussi convoité, le dossier Neymar ayant laissé des traces dans les esprits. Mais si on ajoute De Jong à Adrien Rabiot, Barcelone tient une petite, mais coûteuse, revanche sur le PSG.