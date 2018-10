PSG : Coup de tonnerre dans le dossier Adrien Rabiot !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le FC Barcelone croit toujours dans ses chances de s'offrir Adrien Rabiot pour zéro euro, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain arrivant en fin de contrat. Mais le Barça pourrait déchanter, car Adrien Rabiot semble avoir décidé de prolonger au PSG.

Rira bien qui rira le dernier, et encore une fois les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient contrarier leurs homologues du FC Barcelone. Tandis que depuis des mois la presse espagnole affirme qu'Eric Abidal dirige la manoeuvre pour permettre au club catalan de s'offrir Adrien Rabiot au mercato d'été 2019, le joueur formé au Paris SG serait plutôt décidé à continuer sa route au sein du club de la capitale. Selon L'Equipe, Adrien Rabiot aurait annoncé à certains de ses coéquipiers parisiens qu'il est finalement très tenté de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, à la fois pour des raisons sportives, estimant qu'il était en mesure de progresser sous les ordres de Thomas Tuchel, mais également sentimentales, le milieu de terrain se sentant bien à Paris.

Seul souci, mais de taille, encore à régler, le futur salaire d'Adrien Rabiot s'il prolonge au PSG. Car pour l'instant, ce dernier ne gagne « que » 250.000 euros brut par mois, ce qui est très loin des plus gros salaires du Paris SG. « Les échanges entre le milieu français et le club ont été réguliers ces derniers mois. Le camp Rabiot, conscient d’être en position de force, a repoussé différentes propositions. Au moment de la dernière prolongation, Véronique Rabiot, mère et représentante du joueur, avait réussi à obtenir une prime à la signature rondelette – quelque quatre millions d’euros. Cette fois, elle pourrait être multipliée au moins par deux. Pour ses émoluments mensuels, Paris devra hisser Rabiot dans le top 5 des salaires afin de le convaincre », précise le quotidien sportif, qui affirme que Nasser Al-Khelaifi a pris le dossier en main, le président du Paris Saint-Germain souhaitant faire d'Adrien Rabiot le futur capitaine du PSG.