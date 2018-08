PSG : Coup de théâtre anglais dans le dossier Guedes !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Liga.

Depuis la rencontre entre le patron de Valence et les dirigeants du PSG, lundi à Singapour en marge du match entre Paris et l'Atlético Madrid, le dossier Gonçalo Guedes semblait avoir évolué très positivement, le club espagnol ayant, à priori, accepté les conditions financières mises par le Paris Saint-Germain pour transférer l'attaquant portugais. Mais nouveau coup de tonnerre ce mercredi.

L'Equipe affirme en effet que le Paris SG a refusé le mode de paiement souhaité par Valence et que Gonçalo Guedes pourrait bien rejoindre la Premier League d'ici le 9 août prochain. « Gonçalo Guedes ne sera pas vendu au Valence CF cet été. Le club n’a pas les moyens de payer l’indemnité demandée par le PSG, environ 60ME. La direction espagnole a proposé jusqu’à 40 M€, un montant jugé insuffisant pour un attaquant acheté 30 ME en janvier 2017 à Benfica. Guedes reste bien à vendre. Pour l’heure, son club n’entend pas le prêter (...) Wolverhampton demeure intéressé par le joueur », précise le quotidien sportif. Reste que l'intox est telle dans ce dossier qu'un énième retournement est possible, d'autant que le mercato espagnol termine en même temps que celui en France.