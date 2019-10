PSG : Coup de froid, Tuchel a snobé Neymar tout l'été

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, Neymar a agité le mercato du Paris Saint-Germain. En effet, le Brésilien a fait des pieds et des mains pour rejoindre son ancien club, le FC Barcelone. Mais devant les exigences de Leonardo, le champion d’Espagne en titre a finalement lâché l’affaire. Ce ne sera peut-être que partie remise, avec une probable tentative l’été prochain de la part de Barcelone. Mais en interne, la gestion de ce dossier a été parfaite à Paris. De Leonardo… à Thomas Tuchel, lequel a tout simplement snobé Neymar durant cette période d’incertitude, selon les informations récoltées par L’Equipe.

« Tuchel a pris le parti d’affirmer son autorité sur le groupe en imposant ses choix, sans concession ni négociation. Il estime préférable que Mbappé soit remplaçant à Bruges ? Il n’en discute pas avec l’intéressé et ne le prévient que quelques minutes avant le coup d’envoi. Cavani a besoin de temps de jeu ? (…) Le Matador patientera. En août, Neymar n’a pas la tête à Paris ? Tuchel ne le calcule presque plus en séances. Ce qui n’a pas échappé au Brésilien, qui s’en est ému ensuite » souligne le quotidien. Les câlins et les bisous, c’est donc terminé entre Neymar et Thomas Tuchel. A moins que le temps ne fasse son effet et que les deux hommes retrouvent leur complicité de la saison dernière…