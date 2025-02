Le PSG négocie très dur avec Donnarumma pour une prolongation

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En fin de contrat dans un an et demi, Gianluigi Donnarumma devrait logiquement prolonger avec le Paris Saint-Germain… s’il accepte de réduire son salaire de base.

Gianluigi Donnarumma n’a pas toujours fait l'unanimité du côté du club de la capitale française. Le gardien italien a parfois coûté cher à son équipe, notamment en Ligue des Champions, où ses bourdes, comme face au Real Madrid en 2022, l’ont mis en danger. Mais cette saison, l’ancien portier du Milan AC est irréprochable. Malgré la concurrence de Matvey Safonov, qui a bien failli lui prendre sa place lors d’une période de moins bien en première partie de saison, Donnarumma fait maintenant partie des cadres à Paris. Si bien que le PSG envisage de prolonger son contrat, qui court pour l’instant jusqu’en juin 2026.

Un désaccord au niveau de politique salariale

🔴 INFO RMC SPORT - Optimisme pour la prolongation de Donnarumma au PSG, mais à de nouvelles conditions contractuelles.https://t.co/XSaGMVm14T@FabriceHawkins pic.twitter.com/bTFP7UvHks — RMC Sport (@RMCsport) February 6, 2025

Depuis l’été dernier, l’entourage de l’Italien discute avec la direction parisienne sur la base d’un nouveau bail, mais pour l’instant, les deux parties n’ont pas encore trouvé d’accord. Tout simplement parce que Paris a changé de politique salariale, et la famille Raiola, qui gère les intérêts de Donnarumma, n’a pas encore accepté cela. En effet, quand il est arrivé libre en 2021, le PSG lui avait offert une prime à la signature lissée sur la durée du contrat. Sauf que désormais, dans les nouveaux contrats signés par Nasser Al-Khelaifi, il y a une partie fixe et une partie variable en fonction des performances et des matchs joués. « Un nouveau mode de fonctionnement, différent des contrats classiques, que doit accepter la famille Raiola pour que le dossier avance », explique RMC Sport.

Malgré ce petit accroc, la prolongation de Donnarumma devrait bien se faire avant la fin de saison du côté de Paris. Déjà parce que le gardien italien veut rester, mais aussi parce que Luis Enrique compte sur lui pour les prochaines années. Autant dire que ce dossier va avancer dans le bon sens au cours des prochaines semaines.